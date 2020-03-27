غانتس يبرر قرار انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو





وانتقد غانتس شركاءه السابقين في حزب (أزرق أبيض) يئير لابيد وموشيه يعالون، قائلا في تدوينة على موقع (فيسبوك): "إن كل من يقود الدولة إلى جولة أخرى من الانتخابات في الوقت الذي تفقد فيه العديد من العائلات مصادر رزقها عليه عن يقول ذلك بصراحة وجهارا"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).





وأضاف غانتس أنه قد وصل إلى مفترق طرق، وكان عليه اتخاذ القرار الصائب وقد اعتقد بعض أقطاب الحزب أنه يجب الذهاب إلى انتخابات رابعة، وليس للتسوية مع نتنياهو.





وأكد غانتس أنه طرح عليهم العديد من البدائل تفاديا لانشقاق الحزب، إلا أنهم رفضوها رفضا باتا، موضحاً أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الشركاء للانضمام إليه.





وتابع القول إنه "يتفهم كل من أصيب بخيبة أمل ويحترمه، إلا أن هناك وعدا كان قد قطعه ولا يمكن له أبدا الحنث به، وهو إسرائيل قبل كل شيء".

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس حزب (حصانة إسرائيل)، بيني غانتس أنه لا تنتابه أي شكوك في قراره الانضمام إلى حكومة طوارئ وطنية، إذ إنه قام بما يحتاجه الشعب حاليا، على حد قوله.