شؤون فلسطينية

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى الآن و100 عينة قيد الفحص

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى الآن و100 عينة قيد الفحص
ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم ملحم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى الآن، وأن العمل جار على فحص 100 عينة من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وعدد من المحافظات.

وقال ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء (كورونا)، اليوم الجمعة: "إن الحكومة ولجنة الأزمة تُقيّم يوميا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، كل الإجراءات وسلامة التوجهات والالتزام بجميع الإجراءات الحكومية"، مشيرا إلى أن هناك التزام إلى حد كبير من المواطنين بالإجراءات، رغم بعض الثغرات التي يجري معالجتها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "ما نرجوه من المواطنين هو التعاون الفردي والمجتمعي مع الحكومة، التي تراهن على الوعي الفردي والوعي الجمعي لمخاطر هذا الوباء".

وتابع ملحم بقوله: "إن السيدة المصابة من قرية أرطاس مع إبنها العامل، هي ربة منزل وليست عاملة، كما ذكر خطأ بالإيجاز الصحفي الصباحي".

وأوضح ملحم أن نتائج الفحوصات لعينات أخذت من 25 شخصا من بلدة بدو وعدد من المحافظات كانت سلبية أي غير مصابة.

وحذر ملحم من نشر الشائعات، مطالبا بتوخي الدقة لأن الأخبار غير الدقيقة من شأنها أن تثير البلبلة. وقال مخاطبا المواطنين: "بيوتكم ملاذاتكم الآمنة من خطر هذا الوباء". 

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