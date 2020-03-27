لبنان يعلن استمرار إغلاق مطار بيروت الدولي حتى 12 أبريل

مطار بيروت الدولي "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، أنها مددت إغلاق مطار بيروت الدولي، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية: "تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولي مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 نيسان/ أبريل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت أنه سيظل مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين في مجال التنقيب عن النفط والغاز.



ومدد لبنان يوم الخميس الإغلاق الساري في البلاد حتى 12 نيسان/ أبريل، وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع المؤسسات تقريبا.



وحذر مسؤولو الصحة في لبنان من أن نظام الرعاية الصحية غير مجهز جيدا لمواجهة تزايد حالات الإصابة، فيما سجلت البلاد 391 إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات.