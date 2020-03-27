دولي

كورونا.. إصابتان جديدتان في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

كورونا.. إصابتان جديدتان في صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية
عناصر من القوات الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوفها، ليرتفع عدد المصابين إلى 12 حالة.

وقالت تلك القوات في بيان عنها اليوم الجمعة: "إن حالة الإصابة الأخيرة سجلت لدى مجندة بقاعدة همفريز ببيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، ولدى مقاول مدني أمريكي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت القوات الأمريكية أن حالة المجندة تعد الإصابة الثانية المؤكدة بين عناصرها المتواجدين في كوريا الجنوبية، وهي تخضع حاليا للحجر الصحي في ثكنة داخل المعسكر مصممة لعزل المصابين.

وأضافت: "أن المجندة زارت عدة مواقع داخل المجمع العسكري آخر مرة يوم أمس الخميس".

وأفادت القوات العسكرية في بيانها بأن "القوات الأمريكية تتعقب حاليا جميع من قد يكونوا أصيبوا بالعدوى، كما تقوم بتعقيم جميع الأماكن التي زارتها المجندة المصابة".

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