"الاقتصاد الوطني" تغلق مشغل خياطة يصنع بدلات طبية مخالفة في الخليل

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، اليوم الجمعة، مشغلا للخياطة في الخليل غير مرخص، يعمل على صناعة بدلات طبية مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.





وبين مدير مديرية الوزارة في الخليل ماهر القيسي، أن المشغل كان يعمل في صناعة الملابس الطبية من مواد لا تصلح لهذه الصناعة، مستغلا الطلب على هذه الأصناف دون مراعاة أدنى الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها وفق المواصفات والمقاييس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن