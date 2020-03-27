دولي

نتنياهو: سنفرض إغلاقاً كاملاً للمدن حال لم نشهد تغييراً بنسبة الإصابات بـ(كورونا)

نتنياهو: سنفرض إغلاقاً كاملاً للمدن حال لم نشهد تغييراً بنسبة الإصابات بـ(كورونا)
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "إذا لم نشهد تغييراً في نسبة الاصابات بفيروس كورونا خلال اليومين المقبلين، فلن يكون هناك مفر من فرض إغلاق كامل"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد ذكرت في وقت سابق، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خصص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرر استخدامه لإدارة أزمة كورونا، وأوضحت مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو أن الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا، التي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن".

من جانبها، أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد أعلنت، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا) في إسرائيل الى 12 شخصاً، وذلك بعد وفاة إسرائيلي يبلغ م العمر 80 عاما في مستشفى وولفسون.

بدورها، أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الاسرائيلي الى 52 شخصاً.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن 2139 عنصرا من الطواقم الطبية والأطباء يخضعون للعزل المنزلي بسبب الفيروس.

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