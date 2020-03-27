لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم



وأضاف أبو صوي: "إن طاقم الدفاع المدني قام بتعقيم القرية"، مشيرا إلى أن نحو 30 مواطنا ممن اختلطوا بالمصابين، دخلوا في الحجر الصحي المنزلي.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت لجنة الطوارئ في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، اليوم الجمعة، كافة مداخل القرية، بعد أن جرى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" فيها، أعلن عنهما الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في إيجازه الصحفي الصباحي.وقال رئيس لجنة الطوارئ في القرية سمير أبو صوي: "فور الإعلان عن تسجيل إصابتين لشاب ووالدته، تم إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، إلا للحالات الضرورية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).