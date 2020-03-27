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الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا

الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، عن حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 57 شخصا.

وقال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر): "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند قد كشف  الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس (كوفيد 19) خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 208.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

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