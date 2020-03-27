التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية تتابع العمال القادمين من المعابر

حيث قام اليوم فريق مكون الزميل ناصر رباع عن التنمية الاجتماعية، بالاضافة لممثل الوزارة الزراعة وممثل عن البيئة ومؤسسات المجتمع المدني في الظاهرية جنوب الخليل، بعمل زيارات تفقدية لمعبر (ميتار )بهدف دعم واسناد الطواقم الصحية)، والجهاز الطبي المتواجد على المعبر ، ومساعداتهم في تقديم الارشادات، وعمل حملات توعية للعمال القادمين من داخل الخط الاخضر، وذلك لاحتواء الازمة ومنعا لعدم تفشي وباء الكورونا.



وشملت الزياره بالاضافة للمعبر جولة تفقدية الى خربة زنوتا المهددة بالاستيطان، وذلك بهدف رصد احتياجات الاسر المهشمة والاطلاع على اوضاعها في هذه الظروف العصيبة.















رام الله - دنيا الوطناستجابةً لحالة الطوارئ التي تمر فيها فلسطين ،تقوم وزارة التنميةالاجتماعية في الميدان عبر موظفيها بالانخراط في فرق الطوارئ التي تم تشكليها في مختلف المدن والقرى والتجمعات .