دولي

(كورونا) يقتحم مكتب بوتن.. والكرملين يوضح

(كورونا) يقتحم مكتب بوتن.. والكرملين يوضح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدث باسم الحكومة الروسية أنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في إدارة الرئاسة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: "إن أحد موظفي إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة: "إن الموظف الحكومي لم يختلط بالرئيس الروسي خلال عمله".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.

تجدر الإشارة إلى روسيا، سجلت الجمعة ، 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036.

وأوضحت السلطات الروسية أن شخصا آخر توفي بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى أربعة.

أخبار ذات صلة

في إيطاليا.. استخدام عقار ضد الإيدز لصد (كورونا)

في إيطاليا.. استخدام عقار ضد الإيدز لصد (كورونا)

على خطى جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

على خطى جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

علماء فيروسات يحذرون: إيطاليا لم تشهد الأسوأ بعد

علماء فيروسات يحذرون: إيطاليا لم تشهد الأسوأ بعد

كيف التقط جونسون العدوى وما مصير حكومة بريطانيا؟

كيف التقط جونسون العدوى وما مصير حكومة بريطانيا؟

بريطانيا: إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة بفيروس (كورونا)

صندوق أممي: يجب عدم إغفال النساء والفتيات بإطار الاستجابة العالمية لتفشي (كورونا)

صندوق أممي: يجب عدم إغفال النساء والفتيات بإطار الاستجابة العالمية لتفشي (كورونا)

إسبانيا تسجل رقماً &#34;مفزعاً&#34; بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

إسبانيا تسجل رقماً "مفزعاً" بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

تسجيل 144 حالة وفاة جديدة في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية

تسجيل 144 حالة وفاة جديدة في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم

لجنة الطوارئ تغلق مداخل قرية أرطاس ببيت لحم

التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية تتابع العمال القادمين من المعابر

التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية تتابع العمال القادمين من المعابر

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

إقامة مركز منفصل لفرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس &#34;كورونا&#34; ببيت لحم

إقامة مركز منفصل لفرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" ببيت لحم

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

&#34;الديمقراطية&#34; تعلن وقوفها بجانب ثماني دول بمواجهة إجراءات العدوان الأميركي وجائحة (كورونا)

"الديمقراطية" تعلن وقوفها بجانب ثماني دول بمواجهة إجراءات العدوان الأميركي وجائحة (كورونا)

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً ومخالفات على المقدسيين

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً ومخالفات على المقدسيين

منوعات

راغب علامة: أجواء (كورونا) تليق بزوجتي

راغب علامة: أجواء (كورونا) تليق بزوجتي

(كورونا) يلقن هيفاء وهبي درسا

(كورونا) يلقن هيفاء وهبي درسا

شاهد: نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت

شاهد: نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت

توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب (كورونا)

توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب (كورونا)

بسبب أزمة (كورونا).. فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها

بسبب أزمة (كورونا).. فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها

نهاية مأسوية لمنتج شهير... هكذا وجد في غرفته في الفندق

نهاية مأسوية لمنتج شهير... هكذا وجد في غرفته في الفندق

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

شاهد: وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

شاهد: وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

هجوم جديد على محمد رمضان... هل شبّه الناس بالخراف؟

هجوم جديد على محمد رمضان... هل شبّه الناس بالخراف؟

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

عربي

الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا

الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا

23 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة سابعة بفيروس (كورونا) في لبنان

23 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة سابعة بفيروس (كورونا) في لبنان

الولايات المتحدة تتخذ قراراً بشأن موظفي سفارتها في بغداد بسبب (كورونا)

الولايات المتحدة تتخذ قراراً بشأن موظفي سفارتها في بغداد بسبب (كورونا)

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمغرب إلى 275 حالة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمغرب إلى 275 حالة