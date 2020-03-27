القدرة: نراجع الإجراءات الوقائية أولاً بأول ونشدد إجراءاتنا لتحصين المجتمع

أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن التزام المواطنين الفلسطينيين بالضوابط الوقائية الشخصية والعامة يحقق القدرة المباشرة للمجتمع في قطاع غزة، على مواجهة فيروس كورونا وهذه مسئولية أخلاقية ووطنية ودينية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه يتم مراجعة كافة الاجراءات الوقائية أولا بأول، ويتم تشديد الاجراءات كل يوم لتحصين المجتمع.





وأكد القدرة في تصريحات له، خلال المؤتمر اليومي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، لمواجهة فيروس (كورونا)، أن الحالات التسعة التي أعلن عن اصابتهم بفيروس (كورونا) وضعهم الصحي جيد، ومستقر، ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة.



وأشار إلى أن الوزارة كثفت الترصد المخبري للمسضافين في مراكز الحجر الصحي، لافتا إلى أن الفحوصات المخبرية الواسعة التي أجراها المختبر المركزي، أظهرت سالبية نتائجها جميعا، وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة حتى الان.



وأوضح القدرة، أن الطواقم الطبية، تقدم خدماتها لـ 1680 مستضافاً داخل مركز الحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، من بينهم 936 عائداً من الحالات المرضية المختلفة حيث تجرى لهم المتابعة الصحية المباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الاجراءات الوقائية المعتمدة.



وقال القدرة: "وزارة الصحة تهنيء كافة المواطنين الذين أنهوا الحجر المنزلي من العائدين الى قطاع غزة بتاريخ 13/3/2020 وبحمد الله لم تظهر عليهم أي تغيرات صحية مع تأكيدنا على الجميع اتخاذ اقصى درجات السلامة والوقاية الشخصية والمنزلية".



ونوه إلى أن تعظيم حالة الجهوزية والاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا، يتطلب من المؤسسات الدولي والإغاثية، توفير 23 مليون دولار لدعم وزارة الصحة بأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري، مشيرا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي، جعل المقومات الصحية والانسانية الاساسية التي نعمل بها لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد مهددة في أي لحظة.



ودعا القدرة، كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة، الى تجنب التجمعات والأماكن العامة، مطالبا في الوقت ذاته الجمهور للتواصل على الرقم المجالي 103 لوزارة الصحة أو منصته عبر تطبيق (واتسآب) على الرقم 0599503103، للاسفسارات الصحية أو الإبلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية.



رام الله - دنيا الوطن