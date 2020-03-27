دولي

على خطى جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

على خطى جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا
مات هانكوك وزير الصحة البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون إصابته بالمرض.

وذكرت وكالة (رويترز) نقلا عن  وزير الصحة البريطاني، أن أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي بسبب فيروس (كوفيد-19).

واليوم الجمعة أيضا، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بالفيروس نفسه، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس.

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