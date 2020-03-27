إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن، اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين على رعاة في قرية التواني شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.



وأفاد فؤاد العمور، من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا، بأن مستوطنين ترافقهم كلاب بوليسية هاجموا رعاة الأغنام في قرية التواني، ما أدى لإصابة الشاب حسين صابر الهريني بجروح في بطنه ويده، نقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.