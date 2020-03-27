سلطات الاحتلال تفرض قيوداً ومخالفات على المقدسيين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت قوات الاحتلال اليوم الجمعة قيوداً مشددة على حركة المواطنين في القدس، وحررت مخالفات مالية بحجة منع انتشار فيروس (كورونا).



وقالت مصادر محلية في المدينة إن قوات الاحتلال حررت مخالفات للمواطنين الذين يبعدون أكثر من 100 متر عن منازلهم وأغلقت المحلات التجارية في حي المصرارة وسلوان، وفق ما ذكر موقع (حرية نيوز).



كما أوقف قوات الاحتلال المركبات في حي راس العامود وفرضت غرامات على عدد من المقدسيين.