نقابة الصحفيين تصدر بياناً "مهما" بشأن عمل الصحفيين خلال فترة الطوارئ





وأشادت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بكل اعتزاز وافتخار بالأداء المهني للغالبية العظمى والساحقة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في فلسطين ( فلسطينية وعربية ودولية) والتميز الكبير لصحفيينا في التعامل المهني المسؤول وطنيا ومهنيا في هذه المحنة.



وأضافت: أنها تسجل يوميا ًومن خلال مرصدها تحقق كاشف ان هناك عدداً محدوداً من الحالات التي لا زالت تتعامل باستعجال في نشر الخبر وعدم التاكد من صحته ومصادره وعدم نسب المصدر احيانا أخرى، فيما ستبدأ بإجراءات مساءلة لأي متجاوز المهنية وستتخذ اجراءات نقابية مشددة بحق أي مخالف.



وشددت على ضرورة أن يكتب الصحفي مصدره للخبر حتى لو على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن غالبية الإشاعات والأخبار الملفقة وتجاوز الخصوصية باي مواطن وتداولها هي ليست لصحفيين مهنيين وإنما لنشطاء الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت النقابة في بيانها: إن إعلامنا المهني كان السد المنيع لعدم تعامل المواطنين مع هذه الشائعات وهنا وجب الإشادة بهذا الدور لاعلامنا الوطني بكل مكوناته.





وأضافت: وأمام استمرار قلة قليلة جدا بعدم الاستجابة لكل قرارات النقابة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالمهنية والمسؤولية وفي ظل حالة الطوارئ التي تعيشها فلسطين والإنسانية جمعاء فإن النقابة تدعو إلى ما يلي:-



1- تؤكد النقابة ان بيان الشرطة الفلسطينية حول اعتقالها صحفي في الخليل ليس دقيقا وكان الاجدر ذكر صيغة اخرى رغم ان اجراء الشرطه واجب وحق قانوني في ظل حالة الخوف التي سادت مدينة خليل الرحمن من نشره الفيديو غير مهني مع التأكيد ان المعتقل ليس عضوا في النقابه ولم تنطبق عليه شروط العضوية.



وفي الوقت الذي نقدر فيه التزام الكل الصحفي بالمسؤولية الوطنية وحالة الطواريء التي اقرتها الحكومة الفلسطينية نؤكد على ضرورة اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق مروجي الإشاعات والتشهير واثارة الهلع والتخويف والفتن في صفوف شعبنا .



2- تطالب جهات إنفاذ القانون باتخاذ اقصى الإجراءات القانونية دون تأخير او ابطاء او تردد بحقهم لأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو مهنته لان شعبنا موحد بكل مكوناته في مواجهة هذه الجائحة.



3- تؤكد النقابة على ضرورة التزام كافة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بالمسؤولية الوطنية والمهنية والاخلاقية التي تحلت بها دوما في كل الظروف والمحن التي مرت على شعبنا.



4- تطالب النقابة من وزارة الاعلام بضرورة تشديد إجراءاتها بحق اي مؤسسه لا تلتزم بشروط المحتوى المهني الوطني المسؤول ولا تنفذ القانون وخاصة المحتوى المهني.



5- كل من يخرق هذه التعليمات والاصول المهنية ويخرج عن أصول المهنة نطالب بتحويله للقضاء فورا ودون تردد وكل من يكرر الخطأ بشكل يؤدي إلى اي بلبلة في فلسطين.



6- تشدد النقابة ان السبق الصحفي من مصادر غير معلومة او مخولة في ظروف الكوارث والطوارئ خروجا عن أخلاقيات المهنة وخروجا عن المسؤولية المجتمعية والوطنية والمهنية وكل دول العالم في هذه الظروف تطبقه دون تردد في هذه الجائحة

ان حياة البشر والمواطنين وأرواحهم لا تحتمل التلاعب بألالفاظ ولا تحتمل أي استهتار من أي كان بل إن المسؤولية هي أساس العمل المهني دوما وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية.



رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الجمعة: إنها الأداء الإعلامي المتميز للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية العاملة في فلسطين في هذه الظروف التي يمر بها شعبنا وكل شعوب العالم في مواجهة محنة فيروس (كورونا) التي تجتاح العالم أجمع.