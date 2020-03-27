وضع نحو 2000 شخص بمحافظة جنين في الحجر المنزلي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة جنين، وسام صبيحات اليوم الجمعة: إن نحو 2000 شخص في محافظة جنين، تم وضعهم في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.



وأكد صبيحات في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن محافظة جنين ما زالت خالية من فيروس كورونا، داعيا العمال العائدين من داخل أراضي الـ48 إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وعدم مخالطة أي شخص، لتجنب الإصابة بفيروس (كورونا)، أو انتشاره.



من جهته، طالب محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب المواطنين بالحفاظ على السلامة العامة والإلتزام بطرق الوقاية، والعمل على بذل مزيد من مراقبة العمال وإرشادهم وفحصهم بشكل أولي لتجنيبهم الإصابة بالفيروس، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، والتعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ.