فيديو: كيف بدت الأوضاع بالجمعة الأولى بغزة بعد توقف الصلاة كإجراء إحترازي؟
خاص دنيا الوطن-محمد عوض
رصدت "دنيا الوطن" اليوم الجمعة، تطورات الوضع في قطاع غزة، في ضوء إغلاق المساجد، حفاظاً على سلامة المواطنين، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
رصدت "دنيا الوطن" اليوم الجمعة، تطورات الوضع في قطاع غزة، في ضوء إغلاق المساجد، حفاظاً على سلامة المواطنين، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
كما رصدت "دنيا الوطن" فندقا شمال غرب مدينة غزة، يوجد بداخله مواطنون يخضعون لحجر صحفي إلزامي.
ويبلغ عدد مصابي فيروس (كورونا) في القطاع، تسع إصابات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة.
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