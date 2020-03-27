"المجاهدين" تعقب على مبادرة عبد الملك الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

حركة المجاهدين - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الجمعة: إن المبادرة اليمنية التي أطلقتها حركة أنصار الل التابعة للحوثيين في اليمن، لإطلاق سراح أبناء شعبنا ومجاهديه من السجون السعودية، خطوة مقدرة وتنم عن وعي ومسؤولية عالية.



وأضافت حركة المجاهدين في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه الخطوة تؤكد مدى العلاقة الأخوية بين الشعب اليمني والفلسطيني وان فلسطين قضية الأمة المركزية بالرغم من عظم جراح الأمة.



وتابعت: ندين استمرار النظام السعودي باعتقال مجاهدي شعبنا في الوقت الذي يخطو خطوات تطبيعية متسارعة مع "الكيان المجرم" كما ندعو العقلاء هناك الى تجاوز هذه الصفحة السوداء والمنافية لأخلاق وتاريخ اهلنا في المملكة.