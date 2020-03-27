شؤون فلسطينية

شاهد: شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية بمهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

شاهد: شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية بمهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
رافقت شرطة البلديات موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة، صباح اليوم الجمعة، في مهمة إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية "سوق الجمعة، سوق اليرموك، سوق الحلال" شرق مدينة غزة.

جاء ذلك بإشراف كل من رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ومدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة العقيد جهاد حمادة، وبدعم من مراكز شرطة المحافظة وقوات التدخل والمباحث العامة، وفق تصريح نشرته وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عبر موقعها على الانترنت.

وتخلل المهمة تنفيذ الإغلاق الكلي للأسواق الأسبوعية، ضمن خطة الطوارئ المعمول بها لمكافحة وباء كورونا المستجد؛ حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

في سياق متصل انتشرت عناصر القوات المشاركة في المهمة في الأسواق الاعتيادية اليومية: (فراس، الزاوية، سوق الخضار في الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ)؛ وذلك لفرض النظام، ومنع الازدحام، وتنظيم البسطات والعربات.




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