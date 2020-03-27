شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم الخليل ومخاوف من تعمده نقل فيروس (كورونا)

الاحتلال يقتحم الخليل ومخاوف من تعمده نقل فيروس (كورونا)
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة مدينة الخليل بالضفة الغربية وداهمت حارة الجعبري وراس الجورة والحاووز الثاني وخلة حاضور ومنطقة ديوان الأكراد والزاهد.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال قاموا بالبصق على السيارات وأبواب المنازل بهدف إثارة الخوف في صفوف المواطنين من فيروس كورونا وسط غياب لأجهزة أمن السلطة التي اختفت من المنطقة رغم انتشارها مسبقاً ضمن حالة الطوارئ المعلنة، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وبعد انسحاب قوات الاحتلال جرت عمليات تعقيم للمناطق التي تعرضت للاقتحام لضمان عدم انتقال أي عدوى من أمراض قد يكون جنود الاحتلال مصابون بها.

وتتعرض مدن الضفة الغربية للاقتحام بشكل يومي من قبل الاحتلال رغم انتشار فيروس (كورونا) وإصابة عدد من الجنود الاسرائيليين.

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