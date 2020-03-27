شؤون فلسطينية

تيسير خالد: غانتس عاد إلى أصوله وأدار ظهره للجميع والتحق بنتنياهو

تيسير خالد: غانتس عاد إلى أصوله وأدار ظهره للجميع والتحق بنتنياهو
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس الدخول في حكومة شراكة مع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه ضربة موجعة لجميع أولئك الذين راهنوا على الإطاحة بحكم زعيم متهم بملفات فساد بأدوات من نفس البطانة الصهيونية العنصرية، وذلك عندما أدار ظهره للجميع بما في ذلك (أزرق أبيض)، الذي خاض باسمه ثلاث جولات من الانتخابات.

وأضاف خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن بيني غانتس، الذي عاد الى أصوله وقرر اختصار مساهمته في الحياة السياسية الاسرائيلية بحزبه الوليد ( حوسين لاسرائيل – عظمة لاسرائيل) الذي شكله نهاية العام 2018 لا يختلف كثيرا عن غيره من قادة الأحزاب اليمينية القائمة في إسرائيل وان حزبه الوليد لن يكون اكثر من امتداد لغيره من الاحزاب العنصرية واليمينية الصهيونية، التي تدور في فلك (الليكود) وسياسته اليمينية القائمة على التطرف والتعصب الديني والقومي والنزعات الاستعمارية الاستيطانية التوسعية.

ودعا خالد في ضوء هذه التطورات الى مغادرة الرهان على  تطورات في اسرائيل تفتح الطريق امام حلول تختلف عن تلك التي قدمتها الادارة الاميركية بتواطؤ كامل مع حكومة نتنياهو.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الحاجة الوطنية الملحة لطي صفحة الانقسام الاسود وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني حول خارطة طريق وطنية لتغيير ميزان القوى في الصراع الذي يخوضه  الشعب الفلسطيني مع  العدو المحتل والعودة الى قرارات الاجماع الوطني كما عبرت عنها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان مطلع ايار 2018 وما سبقها وتلاها من قرارات للمجلس المركزي الفلسطيني باعتبارها الرافعة الحقيقية والوحيدة للنضال الوطني في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة.

كما دعا خالد قوى القائمة العربية المشتركة تمتين علاقاتها الداخلية والارتقاء بدورها باعتبارها قوة معارضة فعالة تناضل من اجل حقوقها المدنية وحق شعبها في تقرير المصير بما في ذلك الحقوق القومية الجماعية لجماهيرها في الداخل الفلسطيني وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطبن .

أخبار ذات صلة

فيديو: كيف بدت الأوضاع بالجمعة الأولى بغزة بعد توقف الصلاة كإجراء إحترازي؟

فيديو: كيف بدت الأوضاع بالجمعة الأولى بغزة بعد توقف الصلاة كإجراء إحترازي؟

&#34;المجاهدين&#34; تعقب على مبادرة عبد الملك الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

"المجاهدين" تعقب على مبادرة عبد الملك الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

شاهد: شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية بمهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

شاهد: شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية بمهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

الاحتلال يقتحم الخليل ومخاوف من تعمده نقل فيروس (كورونا)

الاحتلال يقتحم الخليل ومخاوف من تعمده نقل فيروس (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لتشكيل هيئة عليا توحد جهود الإغاثة وتضمن وصول المساعدات

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل هيئة عليا توحد جهود الإغاثة وتضمن وصول المساعدات

&#34;الوحدة العمالية&#34; بالضفة تطالب بالضغط من أجل استرداد أموال عمالنا لدى &#34;الهستدروت&#34;

"الوحدة العمالية" بالضفة تطالب بالضغط من أجل استرداد أموال عمالنا لدى "الهستدروت"

نقابة الأطباء الفلسطينيين تفتح باب التطوع للمتقاعدين وطلبة الطب

نقابة الأطباء الفلسطينيين تفتح باب التطوع للمتقاعدين وطلبة الطب

&#34;الخارجية&#34; تطالب بالحماية الدولية والانتباه لاستغلال الاحتلال حالة (كورونا) لتنفيذ سياساته الاستيطانية

"الخارجية" تطالب بالحماية الدولية والانتباه لاستغلال الاحتلال حالة (كورونا) لتنفيذ سياساته الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

&#34;المجاهدين&#34; تعقب على مبادرة عبد الملك الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

"المجاهدين" تعقب على مبادرة عبد الملك الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

شاهد: شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية بمهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

شاهد: شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية بمهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

الاحتلال يقتحم الخليل ومخاوف من تعمده نقل فيروس (كورونا)

الاحتلال يقتحم الخليل ومخاوف من تعمده نقل فيروس (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لتشكيل هيئة عليا توحد جهود الإغاثة وتضمن وصول المساعدات

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل هيئة عليا توحد جهود الإغاثة وتضمن وصول المساعدات

&#34;الوحدة العمالية&#34; بالضفة تطالب بالضغط من أجل استرداد أموال عمالنا لدى &#34;الهستدروت&#34;

"الوحدة العمالية" بالضفة تطالب بالضغط من أجل استرداد أموال عمالنا لدى "الهستدروت"

&#34;الخارجية&#34; تطالب بالحماية الدولية والانتباه لاستغلال الاحتلال حالة (كورونا) لتنفيذ سياساته الاستيطانية

"الخارجية" تطالب بالحماية الدولية والانتباه لاستغلال الاحتلال حالة (كورونا) لتنفيذ سياساته الاستيطانية

تيسير خالد: غانتس عاد إلى أصوله وأدار ظهره للجميع والتحق بنتنياهو

تيسير خالد: غانتس عاد إلى أصوله وأدار ظهره للجميع والتحق بنتنياهو

مستوطنون يتجولون بشكل مشبوه حول المحلات في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يتجولون بشكل مشبوه حول المحلات في حوارة جنوب نابلس

منوعات

راغب علامة: أجواء (كورونا) تليق بزوجتي

راغب علامة: أجواء (كورونا) تليق بزوجتي

(كورونا) يلقن هيفاء وهبي درسا

(كورونا) يلقن هيفاء وهبي درسا

شاهد: نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت

شاهد: نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت

توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب (كورونا)

توقف مسلسل هند صبري لرمضان بسبب (كورونا)

بسبب أزمة (كورونا).. فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها

بسبب أزمة (كورونا).. فنانة شهيرة توزع المال على معجبيها

نهاية مأسوية لمنتج شهير... هكذا وجد في غرفته في الفندق

نهاية مأسوية لمنتج شهير... هكذا وجد في غرفته في الفندق

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

شاهد: وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

شاهد: وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

هجوم جديد على محمد رمضان... هل شبّه الناس بالخراف؟

هجوم جديد على محمد رمضان... هل شبّه الناس بالخراف؟

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

عربي

23 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة سابعة بفيروس (كورونا) في لبنان

23 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة سابعة بفيروس (كورونا) في لبنان

الولايات المتحدة تتخذ قراراً بشأن موظفي سفارتها في بغداد بسبب (كورونا)

الولايات المتحدة تتخذ قراراً بشأن موظفي سفارتها في بغداد بسبب (كورونا)

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمغرب إلى 275 حالة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمغرب إلى 275 حالة

مصر تسجل 39 حالة إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 39 حالة إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)