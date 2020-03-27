إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام بريطانية ظهر اليوم الجمعة: إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون أصيب بفيروس (كورونا) المستجد.وقالت الحكومة البريطانية: إن جونسون سيواصل مهامه رغم إصابته بـ (كورونا)، حيث أن لديه أعراض متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.