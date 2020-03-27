مستوطنون يتجولون بشكل مشبوه حول المحلات في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تجول عدد من المستوطنين في ساعات متأخرة من ليلة أمس، بشكل مشبوه حول المحلات التجارية والصرافات الآلية في بلدة حوارة جنوب نابلس.



وأفاد الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ في حوارة عواد نجم، بأن المستوطنين ترجلوا من مركباتهم الليلة الماضية، وتجولوا حول المحال التجارية والصرافات الآلية في البلدة، ولم تعرف نيتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)



من جهتها، قامت لجنة الطوارئ بالبلدة اليوم بتعقيم الصرافات الآلية وأبواب المحلات التجارية خشية من رش المستوطنين مواد مشبوهة في المكان.



وكانت بلدية حوارة دعت المواطنين إلى تعقيم أبواب محلاتهم وتفقدها قبل فتحها، خشية من وجود أي شيء عليها.