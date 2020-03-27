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ضبط 50 مركبة واعتقال ثلاثة من أصحاب المقاهي لخرقهم إجراءات الطوارئ بالخليل

ضبط 50 مركبة واعتقال ثلاثة من أصحاب المقاهي لخرقهم إجراءات الطوارئ بالخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الشرطة اليوم من ضبط 50 مركبة كانت تسير في الشوارع العامة خلال إجراءات الطوارئ بمحافظة الخليل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وخلال عمل دوريات الشرطة في جميع مناطق المحافظة لحفظ الأمن والنظام خلال إجراءات الطوارئ والحد من حركة المواطنين،  فقد تم ضبط 50 مركبة كانت تسير في شوارع المحافظة بدون سبب طارئ،  بالإضافة لالقاء القبض على ثلاثة من أصحاب المقاهي لخرقهم إجراءات الطوارئ واستقبال الزبائن. 

وأضافت: بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين وحجز مركباتهم إداريا حسب الأصول وأيضا توقيف أصحاب المقاهي لحين عرضهم على النيابة العامة.

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