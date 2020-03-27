إسبانيا تسجل رقماً "مفزعاً" بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا خلال الساعات 24 الماضية، تسجيل 769 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد.
ويعد ذلك أعلى ارتفاع بعدد الوفيات خلال يوم واحد، في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 4858، وعدد المصابين إلى 64059.
سجلت إسبانيا خلال الساعات 24 الماضية، تسجيل 769 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد.
ويعد ذلك أعلى ارتفاع بعدد الوفيات خلال يوم واحد، في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 4858، وعدد المصابين إلى 64059.
يتبع...
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