إسبانيا تسجل رقماً "مفزعاً" بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطنسجلت إسبانيا خلال الساعات 24 الماضية، تسجيل 769 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد.ويعد ذلك أعلى ارتفاع بعدد الوفيات خلال يوم واحد، في البلاد.وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 4858، وعدد المصابين إلى 64059.