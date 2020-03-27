تسجيل 144 حالة وفاة جديدة في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا - إيران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إيران اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد إلى 2378، بعد تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 32332 بعد تسجيل 2926 إصابة جديدة في يوم واحد، كما نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.



كما أفاد بأن إجمالي المتعافين من فيروس (كورونا) بلغ 11133 شخصا غادروا المستشفيات.