محافظ بيت لحم يعلن إلغاء كافة التصاريح والتسهيلات الممنوحة للمواطنين





وأشار إلى أن الحركة ستكون فقط للضرورة القصوى حتى صدور تعليمات جديدة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الجمعة، إلغاء كافة التصاريح والتسهيلات الممنوحة للمواطنين لغاية الحركة، وذلك وفقا لتقديرات طبية، في إطار مواجهة وباء فيروس (كورونا).وأضاف حميد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أنه مع مرور 23 يوماً وبناءً على تقديرات الطواقم الطبية والصحية، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك منع الحركة في بعض المناطق وحجز أي مركبة مخالفة.