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  • ملحم:100 عينة تم فحصها من "بدو" ظهرت نتائجها وتبين وجود خمس منها طفلة رضيعة

شؤون فلسطينية

ملحم: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين بينهم رضيعة

ملحم: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين بينهم رضيعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم اليوم الجمعة: إنه تم تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.

وأضاف في الإيجاز الصحفي الصباحي: أنه تم تسجيل خمس حالات جديدة بالفيروس، في بلدة "بدو" شمال غرب القدس، بينهم رضيعة، فيما تم تسجيل إصابتين أخريين هما عامل ووالدته.

وأوضح: 100 عينة تم فحصها من قرية "بدو" والتي ظهرت نتائجها هذا الصباح، وتبين وجود خمس إصابات، منها طفلة رضيعة تبلغ عامين، وطفل (عشرة أعوام).

وشدد ملحم على أنه أُخذت عينات لـ 227 عاملاً، في كامل الضفة الغربية، والتي ظهرت فيها إصابتان في بيت لحم للعامل ووالدته.

وتابع ملحم: الإصابتان الجديدتان بفيروس (كورونا) من مدينة بيت لحم، لشاب يعمل في محطة محروقات في مستوطنة (عتصيون) ووالدته تعمل في أعمال التنظيف في أحد المستوطنات.

وأكد على أنه في قطاع غزة لا يوجد صحة للشائعات الرائجة حول ظهور إصابات جديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة: إنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين، إلى 91، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

ونوه ملحم إلى اقتراح من قبل منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام مستشفيات الطوارئ، لفرز المرضى قبل دخولهم وذلك بعد إخضاع أطباء للحجر الصحي، نتيجة تواجد أحد المرضى من "بدو" داخل المستشفى.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، أنه لا يمكن فحص جميع العمال العائدين من الداخل بسبب نقص عدد الشرائح للفحص، ونعمل جاهداً على توفير هذه العينات بكل السبل المتاحة ، لذلك الحجر المنزلي مهم لتفادي تفشي الفيروس.

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