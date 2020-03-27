وكيل "الأوقاف" بغزة بوجه رسالة "مهمة" للأئمة والخطباء بشأن صلاة الجمعة

وجه وكيل وزارة الأوقاف بغزة، د. عبد الهادي الأغا رسالة "مهمة" للأئمة والخطباء وعموم المواطنين في القطاع، بأنه يُمنع الاجتهاد خارج النص بمخالفة هذا القرار.





وقال الأغاً: "فالجمعة تُصلى في البيوت ظهرًا، كما أفتى بذلك السادة العلماء، كما يُمنع إقامة الجمعة في المساجد، يُمنع إقامتها في الساحات، أو الدواوين، أو الصالات، وذلك لبقاء المحذور الشرعي قائمًا"، مضيفًا "من يخالف هذا القرار يقع تحت طائلة المسئولية الدينية والإدارية".



وأوضح وكيل الوزارة أن التأكيد على الالتزام بهذا القرار الشرعي يأتي من أجل درء المفسدة وصيانةً للنفوس المؤمنة التي بها نُقيم الدين، ونصلح الدنيا، متابعًا: "أعلم أنه صعب علينا ترك منابرنا، والتخلف عن مساجدنا، وجماعاتنا، لكنها الضرورة الشرعية".



ودعا الأغا المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا وأمتنا وأن يصرف عنا وعن البشرية جمعاء الوباء والبلاء



وأكد وفق الرسالة، وجوب التزام جميع الأئمة والخطباء والمواطنين في قطاع غزة، بالقرار الشرعي المجمع عليه بين أهل العلم في الداخل والخارج بالإيقاف المؤقت للجمعة والجماعة، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.