تسجيل 196 إصابة ووفاة واحدة بـ (كورونا) بروسيا وقرار بإغلاق المطاعم والمقاهي

كورونا - روسيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت روسيا اليوم الجمعة تسجيل 196 إصابة، ووفاة واحدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما تم الإعلان عن شفاء سبعة مصابين بالفيروس، في روسيا خلال 24 ساعة، ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس 45.



وقال موقع (روسيا اليوم): إنه بذلك ترتفع الحصيلة إلى 1036 إصابة، وثلاث وفيات، فيما أعلنت السلطات أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد، لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بالفيروس.



وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين في بيان لها: إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.



وقررت روسيا اليوم إغلاق كافة المقاهي والمطاعم اعتبارا من الغد للحد من تفشي (كورونا).