ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمغرب إلى 275 حالة

كورونا - المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد 19" في المغرب يوم الخميس، إلى 275 حالة بزيادة 50 عن يوم الأربعاء، فيما سجلت أربع حالات وفاة جديدة.



قالت وزارة الصحة المغربية: أن حالتي وفاة سُجلتا في مراكش وواحدة في الرباط وأخرى في الدارالبيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب جراء الوباء إلى عشر حالات.



وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن أو وجود أمراض مزمنة أو الاثنين معا، كما تماثلت حالة واحدة للشفاء، ليصل مجموع المتعافين في المملكة إلى ثماني حالات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



يشار إلى أن المغرب اتخذ عدة تدابير وقائية للحد من تفشي الفيروس، من بينها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، وإعلان حالة الطوارئ في 20 آذار/مارس الحالي، وتمديدها إلى 20 نيسان/إبريل المقبل.