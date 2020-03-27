مصر تسجل 39 حالة إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت مصر يوم الخميس 39 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وثلاث وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 495 حالة إصابة بينها 24 وفاة.



ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن الحالات الجديدة كلها لمصريين اختلطوا مع مرضى آخرين باستثناء رجل ليبي واحد، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



والوفيات الثلاث لمصريين من القاهرة، بينهم امرأة عمرها (60 عاماً) ورجلان يبلغان من العمر (78) و(72 عاما).



وذكرت الوزارة في بيان أن 102 من إجمالي المصابين تعافوا من المرض وخرجوا من مستشفى الحجر الصحي.









رام الله - دنيا الوطن