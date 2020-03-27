تطورات فيروس (كورونا) .. الولايات المتحدة تصبح أكبر بؤر الوباء في العالم

كورونا - أمريكا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تخطى عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة يوم الخميس 82 ألف إصابة، لتصبح بذلك أكبر بؤرة للوباء في العالم، فيما تتواصل الجهود الدولية في محاولة للتصدي العالمي للفيروس.



وتجاوز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة يوم الخميس، تلك المسجلة في دول العالم بما فيها الصين وإيطاليا، في وقت يواصل فيه الفيروس التأثير بشكل خطير على الاقتصاد العالمي، كما نقل موقع قناة (فرانس 24).



وذكرت جامعة "جونز هوبكنز"، أنه تم تسجيل أكثر من 82 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، فيما سجلت إيطاليا مجموع 80,539 إصابة والصين 81,285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.



كما سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 1100 حالة وفاة بفيروس كورونا، (كوفيد-19).



وجاءت هذه الأنباء في وقت يتوقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمل في البلاد "بسرعة كبيرة".



يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى "ببذل كل ما يمكن" للتغلب على جائحة فيروس كورونا وقالوا يوم الخميس: إنهم يضخون خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي من خلال إجراءات وطنية في إطار مساعيهم لتخفيف آثارها.