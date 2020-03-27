طولكرم: تأمين حافلات لنقل العمال العائدين من أراضي عام 48





يأتي ذلك بدعم من غرفة تجارة طولكرم مشكورة، وبمشاركة المؤسسة الأمنية وإقليم حركة فتح، ولجان الطوارئ في البلديات والمجالس المحلية، على أن يلتزم عمالنا بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، بعد عودتهم بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وفق ما وصل تصريح وصل "دنيا الوطن" من محافظة طولكرم.



وستكون تلك الحافلات في كل من جبارة مفرق فرعون، وارتاح، ونزلة عيسى، وعتيل، وزيتا.



رام الله - دنيا الوطنسيتم اليوم الجمعة وبتوجيهات من محافظ طولكرم، عصام أبو بكر تأمين حافلات لنقل العمال العائدين من أراضي عام 48، من محافظة طولكرم والمحافظات الأخرى.