"الشعبية": مبادرة الحوثي نبيلة وشجاعة وتعبر عن الموقف اليمني الأصيل

الجبهة الشعبية

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديرها لمبادرة عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في اليمن، والقاضية بإطلاق سراح طيار وأربعة ضباط وجنود سعوديين، مقابل إطلاق السعودية للمعتقلين الفلسطينيين لديها.



وأكدت الشعبية في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المبادرة "نبيلة وشجاعة، وتأتي تأكيدًا جديدًا على الموقف اليمني الأصيل، والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله".



وبيّنت أن المبادرة تعبر عن "ترابط النضال القومي الذي لاتزال القضية الفلسطينية تشكل مركزه، رغم ما يعانيه اليمن الشقيق من نتائج العدوان والتهديد لوحدة أراضيه".



ووجهت الشعبية "التحية للشعب اليمني الشقيق"، مجددة "تضامنها معه في وجه العدوان، وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له".



وكان زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الله الحوثي، عرض على السلطات السعودية، الإفراج عن عدد من الأسرى السعوديين باليمن، مقابل إفراج الرياض عن المعتقلين من حركة (حماس) بأراضيها.



وقالت حماس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تابعت باهتمام، المبادرة المقدرة، التي أطلقها السيد عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، بخصوص مبادلة الأسرى لديهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية.



وأضافت: أننا إزاء هذه المبادرة الذاتية، فإننا نقدر عالياً روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة.