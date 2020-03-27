ارتفاع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس (كورونا) في ألمانيا





وقال شبان: "لا يزال الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في إشارة إلى المعدل المنخفض نسبيا للوفيات جراء كورونا في ألمانيا.



ومن جانبه صرح عالم فيروسات الألماني كريستيان دروستن، بأنه يتم إجراء نحو500 ألف تحليل للكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في ألمانيا أسبوعيا خلال الفترة الحالية.



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في ألمانيا اليوم الجمعة، إلى 42288.ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق.كما تم الإعلان عن وفاة 253 شخصاً جراء المرض الفتاك، حيث زادت الوفيات واقع 55 حالة وفاة.ويرجع عالم فيروسات ألماني قلة عدد الوفيات بفيروس (كورونا) نسبيا في ألمانيا إلى أن بلاده تجري حاليا نحو نصف مليون تحليل في الأسبوع للكشف عن الفيروس. غير أن وزير الصحة يقول: "لا يزال الهدوء الذي يسبق العاصفة"، وفق ما نقل موقع (DW).وقال الوزير ينس شبان يوم الخميس: إن قدرات ألمانيا في إجراء الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد لا تزال حتى الآن تفوق دولا أخرى، مضيفا أنه يجب استخدام الفحوص بشكل انتقائي.وأوضح الوزير أنه لا يزال من الضروري العمل لإبطاء انتشار فيروس (كورونا) عبر فرض القيود الاجتماعية، مع تعزيز قدرات المستشفيات في نفس الوقت.