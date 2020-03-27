أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في جنوب إفريقيا

فحص كورونا - إفريقيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا يوم الجمعة: إن شخصين توفيا بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى أكثر من 1000 من 927 في اليوم السابق.



وذكرت وزارة الصحة في بيان: "استيقظنا هذا الصباح على أنباء حزينة.. لدينا الآن أول حالتي وفاة بسبب (كورونا) "كوفيد-19".



وقالت مسؤولة إقليمية في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس: إن نحو نصف دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال أمامها فرصة "تتضاءل" يوميا للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد بين السكان المحليين.



وينتشر الفيروس في أنحاء أفريقيا بشكل أبطأ مما هو في آسيا أو أوروبا لكن أكثر من 40 دولة في القارة سجلت حاليا ما إجماليه 2850 حالة إصابة و73 وفاة حسب إحصاء وكالة (رويترز).



وقال سيروس أوجونا، المتحدث باسم الحكومة الكينية: إن بلاده سجلت أول وفاة لمريض بفيروس (كورونا) يوم الخميس.



وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا في مؤتمر صحفي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في وقت سابق يوم الخميس "كان تطوراً مفاجئا جدا".