شؤون فلسطينية

وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل

وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة  تبلغ من العمر (خمس سنوات) اليوم الجمعة مصرعها، نتيجة حادث دهس، تعرضت له بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الطفلة قد تعرضت لحادث دهس مساء أمس أثناء عبورها الطريق وسط مدينة الخليل وقد أصيبت نتيجة لذلك بجراح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات: بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق ومباشرة التحقيق قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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