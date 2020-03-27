قناة إسرائيلية: ربما يكون هذا الحيوان مصدر (كورونا) الذي شلّ روتين العالم





وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس (كورونا) حول العالم أكثر من نصف مليون حالة، منذ ظهوره في مدينة ووهان بالصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما وصل عدد الوفيات ما يقارب 22 ألف حالة وفاة.







رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الجمعة، أن ربما يكون حيوان البانغولين "آكل النمل الحرشفي"، هو مصدر فيروس (كورونا) المستجد.وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن الأبحاث الحديثة التي أجريت في الأسابيع القليلة الماضية منذ تفشي وباء (كورونا)، أثبتت أن مصدر الفيروس الذي يشل روتين العالم ويحصد عشرات الآلاف من الضحايا، ربما هو حيوان البانغولين "آكل النمل الحرشفي".وتابعت: حيوان "البانغولين" هو حيوان ثديي مغطى بالقشور والحرشفيات شائع في آسيا والهند.