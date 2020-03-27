الشرطة تعتقل صحفياً أثار الخوف والرعب بين المواطنين بفيديو مصور بالخليل





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بناءً على ذلك تمكنت المباحث العامة بشرطة الخليل فجر اليوم من القبض على صحفي لقيامه بنشر فيديو مصور بالبث المباشر عبر أثير إذاعة محلية ومواقع التواصل الاجتماعي بث الرعب والخوف والهلع بين المواطنين .



وأضاف: بأنه تم توقيفه لحين احالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .



ودعا ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استيقاء المعلومات من الجهات الرسمية قبل نشرها وذلك لنقل الصورة صحيحة للمواطن بعيداً عن التهويل.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة فجر اليوم الجمعة القبض على صحفي قام بنشر فيديو مصور بالبث المباشر تحدث فيه عن فيروس (كورونا)، بطريقة تسببت بنشر الرعب والخوف لدى المواطنين في الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي، باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه ومنذ الإعلان عن بدء حالة الطوارئ في البلاد باشرت وحدة الجرائم الالكترونية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لضبط أية حالات مخالفة وأخبار كاذبة تتسبب بنشر الهلع والخوف والبلبلة لدى المواطنين.