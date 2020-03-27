أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس (كورونا) في الصين منذ ثلاثة أيام



وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانغ.



ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس، إلى 3292.



ولم تتجاوز وفيات كورونا في الصين الـ 11 حالة خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين لم تسجل أكثر من 115 حالة في المدة ذاتها.



رام الله - دنيا الوطنأبلغ البر الرئيسي الصيني عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس (كورونا) في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الجمعة: إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس، وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.