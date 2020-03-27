كشف تفاصيل اتفاق "نتنياهو غانتس".. تطور دراماتيكي يقلب الموازين والحسابات بالحلبة السياسية بإسرائيل



أما حقيبة المالية فستبقى من نصيب (الليكود)، كما تحتفظ الأحزاب اليهودية المتدينة بقوتها ضمن حكومة الوحدة.



وصوت لصالح هذا التعيين 74 نائباً، فيما عارضه 18 نائباً، أما باقي الأعضاء فقد تغيبوا عن عملية التصويت.وفي كلمة ألقاها غانتس أمام "كنيست"، أكد أن العدل الديمقراطي قد حقق انتصاراً لا سيما في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل والمعمورة جمعاء أزمة (كورونا).وتم هذا التعيين بعد التوصل إلى اتفاق سري بين غانتس ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يقضي بأن تدعم كتلة اليمين اختيار غانتس لمنصب رئيس "كنيست".وتعني هذه الخطوة تفكيك حزب (أزرق أبيض)، على أرض الواقع بحيث سارع القطبان فيه، يئير لبيد، وموشيه يعالون إلى الإعلان عن انسحاب كتلتيهما من الحزب.وفي غضون ذلك تستمر الاتصالات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يتم التناوب على رئاستها بين نتنياهو وغانتس.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه لدى تشكيل هذه الحكومة التي سيترأسها نتنياهو أولا سيتخلى غانتس عن منصب رئيس "كنيست" ليحل محله مرشح من الليكود، وعندها سيتولى مهام القائم باعمال رئيس الوزراء ووزير الخارجية.وسيتسلم غابي اشكينازي عن كتلة (حوسين لإسرائيل)، منصب وزير الجيش، كما تسند حقيبة العدل إلى أحد النواب الأعضاء في هذه الكتلة التي يرأسها غانتس.