دولي

كشف تفاصيل اتفاق "نتنياهو غانتس".. تطور دراماتيكي يقلب الموازين والحسابات بالحلبة السياسية بإسرائيل

كشف تفاصيل اتفاق "نتنياهو غانتس".. تطور دراماتيكي يقلب الموازين والحسابات بالحلبة السياسية بإسرائيل
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
في تطور دراماتيكي قلب الموازين والحسابات في الحلبة السياسية، تم انتخاب رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، رئيساً لـ "كنيست".

وصوت لصالح هذا التعيين 74 نائباً، فيما عارضه 18 نائباً، أما باقي الأعضاء فقد تغيبوا عن عملية التصويت.

وفي كلمة ألقاها غانتس أمام "كنيست"، أكد أن العدل الديمقراطي قد حقق انتصاراً لا سيما في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل والمعمورة جمعاء أزمة (كورونا).

وتم هذا التعيين بعد التوصل إلى اتفاق سري بين غانتس ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يقضي بأن تدعم كتلة اليمين اختيار غانتس لمنصب رئيس "كنيست".

وتعني هذه الخطوة تفكيك حزب (أزرق أبيض)، على أرض الواقع بحيث سارع القطبان فيه، يئير لبيد، وموشيه يعالون إلى الإعلان عن انسحاب كتلتيهما من الحزب.

وفي غضون ذلك تستمر الاتصالات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يتم التناوب على رئاستها بين نتنياهو وغانتس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه لدى تشكيل هذه الحكومة التي سيترأسها نتنياهو أولا سيتخلى غانتس عن منصب رئيس "كنيست" ليحل محله مرشح من الليكود، وعندها سيتولى مهام القائم باعمال رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وسيتسلم  غابي اشكينازي عن كتلة (حوسين لإسرائيل)، منصب وزير الجيش، كما تسند حقيبة العدل إلى أحد النواب الأعضاء في هذه الكتلة التي يرأسها غانتس.

أما حقيبة المالية فستبقى من نصيب (الليكود)، كما تحتفظ الأحزاب اليهودية المتدينة بقوتها ضمن حكومة الوحدة.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس (كورونا) في ألمانيا

ارتفاع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس (كورونا) في ألمانيا

أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في جنوب إفريقيا

أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في جنوب إفريقيا

مبادرة دولية جديدة يعدها الرئيس الفرنسي لمحاربة تفشي فيروس (كورونا)

مبادرة دولية جديدة يعدها الرئيس الفرنسي لمحاربة تفشي فيروس (كورونا)

قناة إسرائيلية: ربما يكون هذا الحيوان مصدر (كورونا) الذي شلّ روتين العالم

قناة إسرائيلية: ربما يكون هذا الحيوان مصدر (كورونا) الذي شلّ روتين العالم

أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس (كورونا) في الصين منذ ثلاثة أيام

أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس (كورونا) في الصين منذ ثلاثة أيام

الكشف عن تفاصيل مكالمة &#34;مهمة&#34; بين ترامب والرئيس الصيني بشأن (كورونا)

الكشف عن تفاصيل مكالمة "مهمة" بين ترامب والرئيس الصيني بشأن (كورونا)

ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

الصين تكثّف من إجراءاتها لمنع انتعاش (كوفيد-19)

الصين تكثّف من إجراءاتها لمنع انتعاش (كوفيد-19)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل

وفاة طفلة متأثرة بجراحها بحادث دهس في الخليل

المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة لتمكينه من مواجهة فيروس (كورونا)

المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة لتمكينه من مواجهة فيروس (كورونا)

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

شاهد: بلدية غزة تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن الأسواق الشعبية

شاهد: بلدية غزة تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الأسواق الشعبية

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من (حماس)

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من (حماس)

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي