قيادي بـ"حماس" يوجه دعوة جديدة للسعودية بشأن المعتقلين الفلسطينيين لديها

القيادي في حماس الخضري أبرز معتقليها في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

وجه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلبنان، رأفت مرة، دعوة جديدة للمملكة العربية السعودية، بشأن المعتقلين الفلسطينيين لديها.



وقال عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي (تويتر): "أفرجت السلطات السعودية أمس عن 250 مقيماً بسبب وباء (كورونا)".



وأضاف: "نجدد دعوتنا السلطات السعودية لإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السعودية كخطوة جريئة وشجاعة وقبيل قدوم شهر رمضان المبارك".



وكان زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الله الحوثي، عرض على السلطات السعودية، الإفراج عن عدد من الأسرى السعوديين باليمن، مقابل إفراج الرياض عن المعتقلين من حركة (حماس) بأراضيها.



وقالت حماس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تابعت باهتمام، المبادرة المقدرة، التي أطلقها السيد عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، بخصوص مبادلة الأسرى لديهم مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية.



وأضافت: أننا إزاء هذه المبادرة الذاتية، فإننا نقدر عالياً روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة.