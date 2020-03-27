الجهاد تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقلي حماس

عبد الملك الحوثي

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة، إعلان عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، بخصوص المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تثمن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المبادرة التي أعلنها قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي في خطابه مساء أمس الخميس بخصوص اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات السعودية ظلما على خلفية مواقفهم ودعمهم للمقاومة، مقابل إطلاق عدد من الأسرى السعوديين لدى اليمن.



وأضافت الحركة: "إننا نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعلانه ومبادرته التي تعبر عن عمق مسؤولية الشعب اليمني الشقيق تجاه القضية الفلسطينية".



ودعت حركة الجهاد الإسلامي، المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.



وعرض زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الله الحوثي، على السلطات السعودية، الإفراج عن عدد من الأسرى السعوديين باليمن، مقابل إفراج الرياض عن المعتقلين من حركة (حماس) بأراضيها.



وقال الحوثي، في خطاب تلفزيوني، الخميس: "نعلن استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي، مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس".