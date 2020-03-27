الكشف عن تفاصيل مكالمة "مهمة" بين ترامب والرئيس الصيني بشأن (كورونا)



ووفق التلفزيون الصيني، فقد أعرب الرئيس الصيني عن أمله أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل والوحيد.



كما أعرب شي جين بينغ عن أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين في الداخل الأمريكي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ولفت الرئيس الصيني إلى أن بلاده على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة في إطار القضاء على تفشي وباء (كورونا).



من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث مع نظيره الصيني هاتفيا، مشيرا إلى أنها كانت "مكالمة جيدة".



وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر): "قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا.. نحن نعمل معا بشكل وثيق".



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني، مع نظيره الأمريكي، دونال ترامب حيث عبر الأول عن استعداده لمساعدة أمريكا بالسيطرة على كورونا، معربا عن أمله بأن تقوم واشنطن بخطوات لتحسين العلاقات بين البلدين.