ارتفاع عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة: إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كورونا)، في إسرائيل، ارفع إلى عشرة، بعد وفاة إسرائيلية (76 عاماً) في مستشفى بيلينسون صباح اليوم.
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة: إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كورونا)، في إسرائيل، ارفع إلى عشرة، بعد وفاة إسرائيلية (76 عاماً) في مستشفى بيلينسون صباح اليوم.
كما أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، إلى 3035 بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 49 بحالة خطيرة.
في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه بناءً على تقييم الوضع ومتابعة لطلب الشرطة، وموافقة الحكومة يستعد الجيش الإسرائيلي لتحويل نحو 500 جندي لمساعدة الشرطة للقيام بمهامها بناءً، على توجيهات الحكومة ووزارة الصحة لمنع تفشي وباء (كورونا) انطلاقًا من يوم الأحد المقبل.
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