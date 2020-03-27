تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، الموافق 27 من آذار/ مارس 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.62 شيكل.



الدينار الأردني: 5:11 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.



الجنيه المصري: 0.23 شيكل.