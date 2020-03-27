الصين تكثّف من إجراءاتها لمنع انتعاش (كوفيد-19)

رام الله - دنيا الوطن

شددت المجموعة القيادية الصينية المعنية بالاستجابة لمرض فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، الخميس، إجراءات منع انتعاش المرض داخل البلاد، ودعت إلى تعزيز الوقاية من الحالات القادمة من الخارج برا وبحرا.







كما دعت المجموعة، وفقاً لوكالة (شينخوا)، بقيادة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة، إلى إجراء دراسة وتقدير على نحو علمي وشامل لتطور وضع المرض محليا وخارجيا، وشددت على ضرورة الاعتراف الكامل بتعقيد وشدة حالات المرض وعدم الاستخفاف به.

وعقد الاجتماع برئاسة لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.وشدد الاجتماع على تدابير تستهدف كلا من الحالات القادمة من الخارج والانتشار المحتمل للمرض محليا، داعيا إلى تحسين التدابير والآليات للاستجابة في حالات الطوارئ والوقاية من المرض والسيطرة عليه بشكل منتظم.ودعا الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ عمليات الوقاية والسيطرة بطريقة دقيقة، حاثا على بذل جهود الوقاية والسيطرة على نحو قوي وصارم ودقيق لمنع انتقال المرض عبر الحدود.كما دعا الاجتماع إلى تعزيز منظم لاستئناف العمل والإنتاج مع الوقاية من المرض والسيطرة عليه بطريقة علمية ودقيقة.