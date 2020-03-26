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الصحة بغزة: لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ما يجري تداوله حول تسجيل إصابات جديدة في القطاع بفيروس (كورونا) الجديد.

وقال الناطق باسم الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لا صحة لما يتم تداوله حول اصابات جديدة في قطاع غزة".

وأضاف القدرة: "ندعو جمهورنا الكريم الى الوقوف في وجه الشائعات واستقاء الاخبار والمعلومات عبر النوافذ الرسمية لوزارة الصحة".

وتابع القدرة: "التقرير اليومي لوزارة الصحة يعتمد نشره في الايجاز اليومي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي فقط".

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