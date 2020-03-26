مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي حول آخر تطورات فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة لتمكينه من مواجهة فيروس (كورونا)

المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة لتمكينه من مواجهة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة العربية والإسلامية والدولية، التدخل العاجل لتمكين المشفى من الصمود وتوفير العلاجات اللازمة للمرضى وتعزيزه بمقومات مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح المقاصد جهوزيته لمواجهة حالة الطوارئ إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها جراء منع أهلنا من قطاع غزة والضفة الغربية من العلاج في المقاصد، أدت إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 70%، مما يعيق إدارة المستشفى من الإيفاء بالتزاماتها للموردين لاسيما موردي الأدوية إضافة إلى رواتب الموظفين وتزويد المستشفى باحتياجاته لمواجهة هذا الوباء.

وناشد المقاصد الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل من خلال تحويل التزاماتها التي وصلت إلى 65 مليون شيكل، سواء كان ذلك عبر دفعات مباشرة من الحكومة أو تقديم سند حكومي لدى البنوك الفلسطينية من أجل الحصول على تمويل طارئ وتسهيلات بنكية مقابل هذه السندات، وتمكين المشفى من تدارك الأزمة والتعامل مع هذا الظرف الطارئ وسد الالتزامات والاحتياجات الضرورية لاسيما التزوّد بالأدوية والعقاقير الطبية والتجهز للتعامل مع وباء كوفيد-19 خلال الأشهر القادمة.

ودعا مستشفى المقاصد رجال الأعمال المقدسيين وفي فلسطين والمهجر ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، إلى التبرع للمستشفى بشكل عاجل حتى يتمكن من إتمام الجهوزية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والإيفاء بالتزاماته المالية، حيث أعلن المستشفى إمكانية التبرع على حسابه البنكي رقم 500008 في بنك فلسطين- فرع أبو ديس.

وأكد المقاصد أن القدس ستواجه أوقاتاً صعبة في حال تفشي هذا الوباء فيها، نظراً للإهمال الذي تتعرض له مشافي القدس من الحكومة الإسرائيلية، فيما تضطلع إدارة المستشفى وباقي مشافي القدس ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بمسؤولياتها لتعزيز قدراتها في مواجهة هذا الوباء العالمي بما يتوفر لديها من إمكانيات متواضعة وبجهود أبناء القدس المخلصين والفعاليات الوطنية في القدس، مناشداً الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية ورجالات الوطن والدول المانحة إلى مساندة القدس لمواجهة هذه المحنة.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وهبات رياح قوية بفلسطين

انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وهبات رياح قوية بفلسطين

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

حماس تُعلّق على مبادرة الحوثيين بشأن إطلاق سراح أسرى سعوديين مقابل معتقليها

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

محافظ نابلس: تعليمات واضحة للأمن للتعامل بحزم مع غير الملتزمين بالحجر المنزلي

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

شاهد: بلدية غزة تُصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن الأسواق الشعبية

شاهد: بلدية غزة تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الأسواق الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة لتمكينه من مواجهة فيروس (كورونا)

المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة لتمكينه من مواجهة فيروس (كورونا)

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

مازن غنيم: إجراءات وقائية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه بظل حالة الطوارئ

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

وزارة الاقتصاد الوطني تُغلق محلاً للستائر يَصْنَع كمامات مخالفة في جنين

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

بلدية رفح تُقرر إغلاق سوق الجمعة القديم حتى إشعار آخر

وزارة الثقافة تُنظم &#34;طلة ثقافية&#34; عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

وزارة الثقافة تُنظم "طلة ثقافية" عبر الإنترنت لمواجهة فيروس (كورونا)

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

الجامعة الإسلامية تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

منظمة التحرير تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال والأسرى وأهالي غزة

الأوقاف تُؤكد على وجوب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

الأوقاف تُؤكد على وجوب الالتزام بالقرار الشرعي بإيقاف الجمعة والجماعة

منوعات

راغب علامة: &#34;كورونا&#34; تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

راغب علامة: "كورونا" تليق بزوجتي جيهان لهذا السبب

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

هكذا اختلف شكل درة بعد الحجر المنزلي

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

شمس الكويتية تثير الجدل بتغريدة غريبة عن فيروس كورونا

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

من هي الشابة التي عثر عليها مقتولة في فيلا نجلاء فتحي؟

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد: تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاهد كيف تقضى نانسى عجرم وقتها فى الحجر المنزلى؟

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: &#34;مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض&#34;

شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان: "مفيش سنس.. غباء وحقد ومرض"

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

شاهد: كيفية &#34;حك الأنف&#34; دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

شاهد: كيفية "حك الأنف" دون لمسها على طريقة مدحت شلبي

عربي

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من (حماس)

الحوثيون يعرضون الإفراج عن أسرى سعوديين مقابل المعتقلين من (حماس)

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في لبنان

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مُقيم عربي يبصق في عربات التسوق بالسعودية.. والسلطات تضعه في الحجر الصحي

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة

مصرع 18 شخصًا بحادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة